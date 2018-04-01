صورة.. ولى العهد السعودى يلتقى بالرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت







وكالات

التقى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى سياتل اليوم الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا ، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث حول التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمى والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية السعودية 2030 .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمى المرافق لسمو ولى العهد وعدد من المسؤولين فى شركة مايكروسوفت .