صرف مساعدات لأصحاب التكاتك المضارة من حريق جراج مطوبس

صرف مساعدات لأصحاب التكاتك المضارة من حريق جراج مطوبسالأحد، 01 أبريل 2018 10:25 ص
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن مؤسسة مصر الخير، قررت تقديم مساعدة قيمتها 2000 جنيه، لكل متضرر من أصحاب التكاتك من متضررى حريق جراج مطوبس .
وأضاف رصاص، فى بيان له، أنه استقبل المهندس أيمن غالى والمهندس محمد حافظ مندوبا المؤسسة، لصرف المساعدات والتى جاءت بعد إجراء بحث ودراسة لكل حالة مضارة نظير عدم عملهم فى الفترة الماضية .
يذكر أن حريق شب فى هنجر يُستخدم كجراج للسيارات بمدينة مطوبس، وهرعت سيارات الدفاع المدنى، وسيارات الإسعاف، وتم إخماد النيران، وتبين من الحصر أن الجراج كان به 22 سيارة و29 توك توك و5 دراجات نارية، وتورسيكل، والنيران التهمت كل محتويات الجراج، وتحرر المحضر رقم 2956 إدارى مركز مطوبس، وقررت النيابة حبس صاحب الجراج والحارس لإهمالهما .
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