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صحة الشرقية: تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص فيروس سى والسكر بـ22 نقطة

الأحد، 01 أبريل 2018 12:47 ص
صحة الشرقية: تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص فيروس سى والسكر بـ22 نقطة حملة فيرس سى





الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه سيتم تنفيذ "المبادرة الرئاسية لفحص فيروس سى والسكر "  بمحافظة الشرقية فى عدد ١٦ نقطة استكمالا لعدد ٦ نقاط سابقة ليصبح الإجمالى ٢٢ نقطة بجميع مراكز المحافظة لفحص المواطنين بها وعلاج من يظهر إصابته مجاناً . 

وأضاف أبوساطى أن المبادرة تأتى بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى وإعلان مصر خالية تمام من فيروس سى عام ٢٠٢٠ .

 

وشارك الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى اجتماع مديرى المديريات ومديرى الإدارات الصحية على مستوى الجمهورية بحضور رؤساء القطاعات بوزارة الصحة والسكان والرئيس التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية  اليوم السبت بالمعهد القومى للتدريب بالقاهرة للاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية للفحص الطبى الشامل للقضاء على فيروس سى بالإضافة إلى فحص مرض السكر والضغط للمواطنين خلال عام ٢٠٢٠ والتى سيتم تنفيذها اعتباراً من الغد فى جميع مراكز ومدن الجمهورية حيث سيتم إضافة 180 نقطة جديدة تضاف إلى عدد 87 نقطة التى يتم العمل بها حالياً منذ فبراير الماضى ليصبح الإجمالى 267 نقطة موزعة على جميع أنحاء الجمهورية .

 

 

 

 


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