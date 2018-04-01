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رئيس كتلة المستقبل النيابية يستنكر استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى للبنان

الأحد، 01 أبريل 2018 05:21 م
رئيس كتلة المستقبل النيابية يستنكر استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى للبنان رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة





بيروت (أ ش أ)
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استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية أرضا وبرا وجوا وبحرا والتى تمثل أخرها بطائرة التجسس التى سقطت أمس فى خراج بلدة بيت ياحون بجنوب لبنان.

واعتبر السنيورة فى بيان اليوم أن العدو الإسرائيلى ينتهك باستمرار السيادة اللبنانية، وهذا أمر مدان ومرفوض، لأنه يتكرر من دون توقف وإسرائيل لا تحترم سيادة لبنان والقرارات الدولية وخاصة القرار الدولي 1701.

ودعا السنيورة الشعب اللبنانى إلى الوحدة فى مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة لسيادة لبنان، مؤكدا أن المجتمع الدولى يجب أن يتنبه إلى خطورة استمرار هذه الانتهاكات لسيادة دولة مستقلة ومستقرة وبالتإلى عليه الضغط على إسرائيل لإيقافها.  

 


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