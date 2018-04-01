رئيس جامعه أسيوط يعين حماد وكيلا لكليه الطب

رئيس جامعه أسيوط يعين حماد وكيلا لكليه الطبالأحد، 01 أبريل 2018 11:57 ص
الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعه أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعه أسيوط، عدة قرارات تضمنت تعينات جديدة بكليه الطب، ومعهد جنوب مصر للأورام والتى شملت تعين الدكتور عماد حماد على الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب، بالعمل وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب ولمدة ثلاث سنوات .
كما شملت القرارات تعيين الدكتور إيمان عباس محمود الاستاذ بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكليه الطب، رئيسا للقسم لمدة ثلاث سنوات، كما تم التجديد للدكتور أحمد عوض سيد سالم الأستاذ المساعد بقسم جراحة الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام للإشراف على وحدة المناظير بالمعهد لمدة عام.
عماد حماد
احمد عوض
ايمان عباس
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