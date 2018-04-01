تونس تنفى رفضها منح والد عهد التميمى تأشيرة دخول لحضور مؤتمر "الألكسو"الأحد، 01 أبريل 2018 02:38 م
عهد التميمى
كتبت آمال رسلان
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أكدت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، على أنه تمت الموافقة يوم الجمعة الماضى على تمكين الفلسطينى باسم التميمى والد عهد التميمى من تأشيرة الدخول البلاد بناءً على طلب تم التقدم به.
ونفت الوزارة ما تم تداوله بخصوص رفض السلطات التونسية منح والد الأسيرة الفلسطينية "عهد التميمي" التأشيرة القانونية لدخول تونس.
يشار إلى أن باسم التميمى كان قد دعى من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لحضور فعالية بمناسبة يوم الأرض لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعته من المغادرة.
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