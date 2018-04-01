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تموين مطروح: وصول 875 بطاقة تموينية جديدة لتسليمها للمواطنين

الأحد، 01 أبريل 2018 06:07 م
تموين مطروح: وصول 875 بطاقة تموينية جديدة لتسليمها للمواطنين بطاقات تموينية - أرشيفية





مطروح – حسن مشالى
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أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، وصول 875 من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بأهالى محافظة مطروح للمديرية، من وزارة الإنتاج الحربى، لتسليمها للمواطنين بالمكاتب، وجاء ذلك عقب الاتصالات المستمرة وتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وتعليمات وزير التموين للشركة المنفذة للبطاقات التموينية بضرورة الانتهاء من البطاقات المتبقية فى الميعاد المحدد.

 

 وأوضح مدير تموين مطروح، أنه سيتم نشر بيان بأسماء أصحاب البطاقات الجديدة، تسهيلا على المواطنين لاستلام البطاقات الخاصة بهم، من خلال التوجه لمكاتب التموين التابعين لها، ببطاقة الرقم القومى وتسليم 3 ثلاثة صور منها،  على أن يقوم المواطن بإرسال رسالة إلى رقم 91237 بعد استلام البطاقة، وسيستلم المواطن رسالة ردا من الشركة بها الرقم السرى الخاص بصرف السلع التموينية على البطاقة، على أن يتم الصرف الشهر التالى لشهر الاستلام.


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