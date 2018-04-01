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تعرف على شروط محافظة الأقصر لحجز الـ120 وحدة سكنية بالزينية

الأحد، 01 أبريل 2018 02:28 م
تعرف على شروط محافظة الأقصر لحجز الـ120 وحدة سكنية بالزينية محمد بدر محافظ الاقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت  محافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى عن فتح باب الحجز لعدد 120 وحدة سكنية بمركز الزينية ، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 1 أبريل الجارى ، والوحدة مكونة من غرفتين وصالة بمساحة 63 متر مربع ، نصف تشطيب مدعومة من صندوق التمويل العقارى.

وقالت المحافظة في بيان لها أن الاعلان يشمل جميع مراكز ومدن محافظة الأقصر،والحجز متاح لجميع ساكنى محافظة الأقصر دون الارتباط بأولوية لمركز أو مدينة.

وتتضمن شروط الحجز،ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى بداية مدة الحجز لمن يرغب ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى،وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل وألا يتجاوز دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية "أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة عن 42000 جنيه سنوياً وللأعزب عن 30000 جنيه سنوياً".

أما عن المستندات المطلوبة ، يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته "سارية" ، وتقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى أو السنوى للزوج والزوجة أو أى مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله، وتقديم ايصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى ، وفى حالة وجود اعاقة تقديم مستند دال على درجة الاعاقة ، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة يتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى ، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية ومبين بها بداية التأمين، وصورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء وصورة بطاقة الرقم القومى".

 


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