video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يشارك فى مؤتمر العدالة بالمغرب خلال الفترة من 2 الى 4 أبريل الجارى

الأحد، 01 أبريل 2018 06:32 م
اليمن يشارك فى مؤتمر العدالة بالمغرب خلال الفترة من 2 الى 4 أبريل الجارى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى





عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

 يشارك اليمن فى المؤتمر الأول للعدالة الذى يعقد فى العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 2 الى 4 أبريل الجارى.

وقال النائب العام الدكتور على الأعوش ـ فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ـ إن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضيين واحترام قواعد سير العدالة.

جدير بالذكر أن النائب العام اليمني سيلتقي على هامش المؤتمر بنظيره المغربى لبحث العلاقات بين البلدين ، وخاصة فى مجال التدريب والتأهيل والتعاون القضائى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن تدعو إلى فتح تحقيق فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء ‏العالمى بالحديدة

اليمن: محافظة تعز فى طريقها الى التحرير من يد المليشيات الحوثية

المتحدث باسم قوات التحالف: تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يبدأ من لبنان.. تجميع صواريخ "قيام" يتم بأراض يمنية.. العقيد المالكى: الرياض تستخدم أسلحتها دفاعا عن أمن المنطقة وعلى الحوثى إنهاء التحالف مع طهران

اليمن

المغرب

اخبار اليمن

اخبار المغرب

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة