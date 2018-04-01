اليمن يشارك فى مؤتمر العدالة بالمغرب خلال الفترة من 2 الى 4 أبريل الجارى

اليمن يشارك فى مؤتمر العدالة بالمغرب خلال الفترة من 2 الى 4 أبريل الجارىالأحد، 01 أبريل 2018 06:32 م
الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
عدن (أ ش أ)
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يشارك اليمن فى المؤتمر الأول للعدالة الذى يعقد فى العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 2 الى 4 أبريل الجارى.
وقال النائب العام الدكتور على الأعوش ـ فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ـ إن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضيين واحترام قواعد سير العدالة.
جدير بالذكر أن النائب العام اليمني سيلتقي على هامش المؤتمر بنظيره المغربى لبحث العلاقات بين البلدين ، وخاصة فى مجال التدريب والتأهيل والتعاون القضائى.
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