الموافقة على إنهاء إجراء بصمة العين لمعتمرى شمال سيناء فى بورسعيد

شمال سيناء – محمد الحر

قال أيمن مصبح، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بشمال سيناء، إنه جرت الموافقة على تحديد موعد واحد لجميع شركات السياحة والسفر من أجل أخذ بصمة العين فى محافظة بورسعيد مرة واحدة، للمعتمرين من أبناء المحافظة.

وأشار مصبح، إلى أن محافظ شمال سيناء وافقت، أمس، خلال اجتماعه مع المحاسب عبد الله قنديل بدوى، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، على السماح لشركات السياحة بتسيير رحلات العمرة خلال أشهر رجب، شعبان، رمضان دون شرط أو قيد بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأوضح مصبح، أنه قد تم الاتفاق على أن تقوم إحدى شركات السياحة بشمال سيناء، بتسيير رحلات سفر المعتمرين من شمال سيناء، لإنهاء إجراء بصمة العين من خلال مكتب "تساهيل" الذى تم افتتاحه بمحافظة بورسعيد للتسهيل على المواطنين.