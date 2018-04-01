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الكويت توقع عقدا مع "بوينج" لشراء 28 طائرة حربية من طراز "سوبر هورنت"

الأحد، 01 أبريل 2018 09:43 ص
الكويت توقع عقدا مع "بوينج" لشراء 28 طائرة حربية من طراز "سوبر هورنت" أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح





الكويت (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن الكويت وقعت عقدا مع شركة بوينج؛ لشراء 28 طائرة حربية من طراز "سوبر هورنت" بقيمة مليار و200 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن شركة بوينج إن الصفقة تضم 22 طائرة أحادية المقعد من طراز F/A-18E، إضافة إلى 6 طائرات أخرى بمقعدين من طراز F/A-18F، مشيرة إلى أن الصفقة ستسمح للشركة بالاحتفاظ ببرنامج "سوبر هورنت" حتى أوائل عام 2020.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت فى نوفمبر 2016، على منح الكويت 40 طائرة من طراز "سوبر هورنت"، لاستبدال أسطولها الحالى من طراز "هورنت"، مقدرة قيمة الصفقة بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار.

 


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