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الصليب الأحمر يكشف لـ"اليوم السابع" موقفه من احتجاز إسرائيل لجثامين فلسطينيين

الأحد، 01 أبريل 2018 05:50 م
الصليب الأحمر يكشف لـ"اليوم السابع" موقفه من احتجاز إسرائيل لجثامين فلسطينيين سهير زقوت





كتب - أحمد جمعة
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قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت، أن اللجنة لا تصرح بمعلومات شخصية عمن يتم التواصل معهم من العائلات الفلسطينية التى تحتجز إسرائيل جثامين أبنائهم احتراما لخصوصية العائلات وكرامتها لاسيما فى مثل هذه الظروف.

وأكدت سهير زقوت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتدخل على الفور مع السلطات المعنية، مشيرة إلى تواصل اللجنة مع الجانب الإسرائيلى حول جثامين الشهيدين الفلسطينيين، وذلك لمعرفة وضع الأشخاص المفقودين ومكان وجودهم.

وأضاف سهير زقوت، السلطات الإسرائيلية أكدت صباح اليوم للجنة الدولية للصليب الأحمر احتجاز الجثامين، موضحة أنه تم إخطار العائلات الفلسطينية على الفور وأن اللجنة لا تتحدث علنًا عن حالات فردية بل نتعامل مع العائلات مباشرة حفاظا على كرامتهم، موضحة أن السلطات الاسرائيلية كانت قد أعلنت رسميا عن هذه القضية.

وبسؤالها عن موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، شددت سهير زقوت على جميع الأطراف أن تكشف عن مصير جميع المفقودين، سواء كانوا على قيد الحياة أو أمواتا، داعية إلى معاملة الجثامين بكرامة وإعادتها فى نهاية المطاف إلى إعادة الجثث إلى عائلاتهم كى يستطيعوا دفنها  حسب تقاليدهم ومعتقداتهم.


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