الشباب والرياضة بالأقصر توافق على إنشاء 3 نزل للشباب بالطود والقرنة والمدينة

الشباب والرياضة بالأقصر توافق على إنشاء 3 نزل للشباب بالطود والقرنة والمدينةالأحد، 01 أبريل 2018 01:36 م
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر أنه تم الموافقة على إنشاء 3 نزل للشباب بكل من مركز شباب نجع الخطبة بمركز ومدينة الأقصر،ومركز شباب الحسينات بمركز ومدينة الطود،ومركز شباب البعيرات بمركز ومدينة القرنة.
وأوضح بركات فى بيان له أنالخطة الأستثمارية لمديرية الشباب والرياضة للعام المالى 2018 \ 2019،تضمن إنشاءات وتأسيس نزل للشباب بعدد من المراكز المختلفة لما لها من دور هام فى أستقبال الرحلات والمؤتمرات على مدار العام،وكذلك ستضمن الخطة أعمال التطوير للملعب بمركز شباب نجع الخطبة وأعمال الإضاءة به.
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظ الأقصر شدد على أن الخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد تتضمن العديد من أعمال التطوير لإدارات الشباب والرياضة بكافة مراكز ومدن المحافظة وخاصة تخصيص العديد من الأنشطة لذوى الأحتياجات الخاصة مع تخصيص أماكن لهم بالأندية والمراكز التابعة لمديرية الشباب والرياضة لممارسة الأنشطة المختلفة.
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