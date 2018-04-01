السودان وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجال الصحى







الخرطوم (أ ش أ)

بحث الفريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول للرئيس السودانى رئيس مجلس الوزراء القومى، مع وزير الصحة التونسى الدكتور عماد الحمامى، اليوم الأحد، بالخرطوم، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجال الصحى بين البلدين.

وإطلع صالح، خلال اللقاء الذي شهده وزير الصحة السودانى بحر إدريس أبوقردة، على نتائج المباحثات التي جرت بالخرطوم بين قيادات وزارتى الصحة السودانية والتونسية، والتي خلصت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات فى المجال الصحى.

وبدوره ، أوضح وزير الصحة التونسى، فى تصريحات صحفية، أن اللقاء تطرق لتعزيز آفاق التعاون بين السودان وتونس لا سيما في المجال الصحى، فضلا عن دعم التكامل الاقتصادى بين البلدين، منوها بأن نائب الرئيس السودانى حمله تحياته لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

ومن جانبه، قال وزير الصحة السودانى، إن المباحثات تناولت تجربة تونس فى مجال الصحة والسياحة العلاجية، مشيرا إلى التقدم الكبير الذى تشهده فى مجال الخدمات الصحية، مؤكدا التزام وزارته بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين السودان وتونس فى المجال الصحى.