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الدفاع الروسية: خروج 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ الهدنة

الأحد، 01 أبريل 2018 08:03 ص
الدفاع الروسية: خروج 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ الهدنة خروج المدنين من الغوطة





موسكو أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، خروج نحو 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية من معبر الوافدين منذ بدء الهدنة الإنسانية.

وقال مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع للوزارة، طبقا لقناة (روسيا اليوم)، إن أكثر من 100 مدنى خرجوا أمس عبر الممر الإنسانى فى منطقة مخيم الوافدين بالغوطة الشرقية.

وأوضح رئيس مركز المصالحة، اللواء يورى يفتوشينكو أن الممر الإنسانى الواصل من نقطة العبور فى مخيم الوافدين إلى النقطة المقابلة فى دوما يواصل عمله، مشيرا إلى أنه تم تهيئة العناصر الضرورية من البنية التحتية لمساعدة السكان الذين يغادرون المنطقة.

وكشف أنه منذ 28 فبراير الماضى غادر عبر الممر 29 ألفا و230 شخصا.. إجمالا، ومنذ بداية الهدنة الإنسانية خرج 153140 شخصا من الغوطة الشرقية.

وأكد المركز تحرير 34 شخصا اختطفهم المسلحون خلال العمليات العسكرية فى الغوطة الشرقية، وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت أن الغوطة الشرقية ستبدأ قريبا بالعودة للحياة الطبيعية كما يحدث الآن فى مدينة حلب السورية.

 


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