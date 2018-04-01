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الأحد، 01 أبريل 2018 01:53 م
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اطلاق اسم الشهيد حسام يونس على مدرسة بمركز سمالوط بالمنيا

الأحد، 01 أبريل 2018 01:01 م
اطلاق اسم الشهيد حسام يونس على مدرسة بمركز سمالوط بالمنيا عصام البديوى محافظ المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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وافق عصام البديوى محافظ المنيا، على إطلاق اسم الشهيد مجند حسام يونس محمد يونس على مدرسة جبل الطير القبلية للتعليم الاساسى التابعة لمركز سمالوط مكلفاً إدارة المجالس باتخاذ الإجراءات اللازمة، يأتي ذلك تقديراً لما قدمه الشهيد من تضحية بالنفس من أجل الوطن ،وتخليداً لذكراه العطرة.

كما وافق المحافظ على توفير فرصة عمل بإحدى الجهات الخاصة لشقيق الشهيد والذي استشهد خلال تنفيذ العمليات العسكرية الشاملة في سيناء.

من جانبه، قال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة ،لافتا إلى أن ذلك يعد ابسط تقدير وتكريم لروح الشهيد.

 
 
 
 
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