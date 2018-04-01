اجتماع بالجامعة العربية غدا لتحديث مشروع "القانون العربى لمكافحة الإرهاب"الأحد، 01 أبريل 2018 01:48 م
الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الإثنين، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لتحديث مشروع "القانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب".
وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد، أن الاجتماع يأتى فى إطار الجهود الرامية إلى مكافحة ومواكبة التطورات التى طرأت على الجرائم الإرهابية.
ويذكر إنه سبق وأن عقد اجتماعين للجنة خلال شهر أغسطس 2016 ومايو 2017 ، ضمن الجهود المشترك على المستوى الإقليمى للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لمواجهة الإرهاب.
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