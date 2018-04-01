إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة







غزة (أ ش أ)

أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على الحدود الشرقية لقطاع غزة فى ثالث أيام مسيرة العودة التى تقام فى ذكرى "يوم الأرض" .

وأكدت مصادر فلسطينية تواصل إطلاق النار المتقطع صوب جميع مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.. مشيرين إلى أن المصابين الثلاثة، أحدهم بشرق مدينة غزة و2 بشرق جباليا شمال القطاع.

من ناحية أخرى، اجتمعت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية ظهر الأحد، فى خيمة العودة قرب دوار ملكة جنوب شرق حى الزيتون بغزة.

وقال عماد الاغا ممثل حركة فتح فى القوى إنها اتفقت على تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال الأيام والأسابيع القادمة وصولا إلى مسيرة الزحف العظيم فى الخامس عشر من مايو.

وأكد الاغا فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، الذى ضم ممثلين عن حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامى، اتفاق الفصائل على اعتبار يوم الجمعة القادم يوم تأبين للشهداء الـ 15 الذين سقطوا برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعا الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة فى حفلات التأبين يوم الجمعة المقبل، كما اتفق ممثلو الفصائل على نقل الفعاليات الوطنية من ساحات المدن إلى خيام العودة.

وطالبت لجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى اليوم الأحد، بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلى" على جرائمه بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة.