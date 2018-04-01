إصابة فتى فلسطينى من ذوى الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب غزة







غزة (أ ش أ)

أصيب فتى فلسطينى من ذوى الاحتياجات الخاصة بجروح خطيرة بالرأس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وخمسة آخرين فى مناطق متفرقة بالمناطق الحدودية شرق القطاع بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جيش الاحتلال يواصل استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المتواجدين على السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع، باستخدام الرصاص المتفجر المحرم دوليا ، مما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة وهو فتى أصم وأخرس كان بعيدا عن منطقة الحدود شرق غزة وإصابته كانت مباشرة فى الرأس.

وأوضحوا أن الحالات الست تقسمت فى 3 نقاط حدودية وهى عبارة عن حالتين فى كل من شرق غزة وجباليا وخان يونس، لافتين إلى استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة فى منطقة أبوصفية شمال القطاع.

وأكدوا أن قنابل الغاز التى يستخدمها الجنود مجهولة النوع ولم تتمكن الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة من تحديد نوعها، مشيرين إلى أنها شديدة السمية وتحدث تشنجات، وهو ما أدى إلى تصاعد المطالبات بفتح تحقيق دولى لفحص أنواع الرصاص والأسلحة المستخدمة.