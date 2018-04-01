إصابة سيدة بتسمم إثر تناولها سم فئران بالدقهلية

إصابة سيدة بتسمم إثر تناولها سم فئران بالدقهليةالأحد، 01 أبريل 2018 02:09 م
سم الفئران
الدقهلية - شريف الديب
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أصيبت سيدة فى العقد الثانى من عمرها بتسمم نتيجة تناولها طعاما مسمما بإحدى قرى مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى السموم لإسعافها.
كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث بورود بلاغ إلى الرائد أحمد سالم رئيس مباحث مركز شرطة المنزلة من مستشفى الجمالية المركزى بوصول "أمانى ح ع" 20 سنة لا تعمل ومقيمة قرية "مصر الجديدة" دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر "ادعاء تناول مادة سامة " وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة، ولايمكن استجوابها.
بالانتقال وسؤال شقيقتها قررت بتناولها عسل أسود موجود أعلى الثلاجة بالمطبخ وبجواره كمية من سم الفئران، ورجحت إصابتها نتيجة ذلك
ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1552/2018 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.
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