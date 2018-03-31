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3 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

السبت، 31 مارس 2018 02:52 م
3 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة مصاب فى المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال





غزة ـ برلين(أ ش أ)
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أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت فى مختلف نقاط التماس على الشريط الحدودى لقطاع غزة.

وقالت مصادر طبية "إن شابا أصيب برصاص الاحتلال شرق (جباليا) شمالا، وآخر شرق خان يونس، وثالث شرق مخيم البريج فى مواجهات فى تلك المناطق" .

وفى مدينة رفح، بدأ الشباب بالتوافد إلى منطقة شرق رفح مقابل البرج الأحمر حيث قابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار باتجاههم.

وفى شرق مدينة غزة،أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز تجاه عدد من المتظاهرين السلميين فى المنطقة..ومازالت الخيام التى أقامتها اللجنة التنسيقية فى مسيرات العودة فى مناطق الاعتصام الخمسة، حيث تشهد تلك المناطق توافدا للمواطنين فى إطار التخييم على نقاط التماس.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت، أن برلين قلقة من الوضع فى قطاع غزة، وتدعو جميع المعنيين لتجنب المزيد من التصعيد.

وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم - "أن هذه الأحداث تظهر الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل يناسب جميع من يعيش بين نهر الأردن والبحر المتوسط".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد ردت على مسيرات الفلسطينيين السلمية فى قطاع غزة إحياءً لذكرى "يوم الأرض" باستخدام القوة المفرطة إذ قامت بالاعتداء على المتظاهرين العزل ما أدى إلى استشهاد 15 وإصابة المئات، الأمر الذى قابلته حملة إدانات دولية واسعة من دول ومنظمات إنسانية.


 


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