ننشر صور تحطم طائرة بدون طيار إسرائيلية جنوب لبنان







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار اليوم السبت، جنوب لبنان، بين بلدتى برعشيت وبيت ياحون"، حسبما ذكرت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله اللبنانى.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلى إن الحادث وقع "نتيجة خلل فنى"، مشيرا إلى أنه سيتم فحص أسبابه.



موقع تحطم الطائرة الإسرائيلية



تحطم طائرة إسرائيلية



جانب من تحطم الطائرة