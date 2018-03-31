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ننشر صور تحطم طائرة بدون طيار إسرائيلية جنوب لبنان

السبت، 31 مارس 2018 02:39 م
ننشر صور تحطم طائرة بدون طيار إسرائيلية جنوب لبنان جانب من تحطم الطائرة





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار اليوم السبت، جنوب لبنان، بين بلدتى برعشيت وبيت ياحون"، حسبما ذكرت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله اللبنانى.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلى إن الحادث وقع "نتيجة خلل فنى"، مشيرا إلى أنه سيتم فحص أسبابه.

موقع تحطم الطائرة الإسرائيلية
موقع تحطم الطائرة الإسرائيلية

 

تحطم طائرة إسرائيلية
تحطم طائرة إسرائيلية

 

جانب من تحطم الطائرة
جانب من تحطم الطائرة
 
 
جانب من موقع تحطم الطائرة الإسرائيلية
جانب من موقع تحطم الطائرة الإسرائيلية

 


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