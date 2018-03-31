محافظ سوهاج : رفع 122 طن مخلفات من مصنع السماد العضوى

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن خطة تطوير مصنع السماد العضوى من خلال تمويل البنك الدولى، يشمل إنشاء خطوط فرز لاستخراج المخلفات الصلبة كى يعاد تدويرها وخط فرز الانتاج بديل الطاقة RDF ما يقرب من 25 طن يوميا والذى يستخدم كوقود للصناعات الثقيلة أيضا ماكينات تقليب لإنتاج سماد عضوى يصل الى 30 طن يوميا.

وأضاف المحافظ ، فى بيان له ، أنه تم اليوم ، رفع حوالى 122 طن مخلفات ومرفوضات من مصنع السماد العضوى بالجبل الغربى ، فى حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والوحدات القروية التابعة ، بمشاركة معدات ، وحى غرب وحى الكوثر.

وأوضح حسام محمدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، إن الحملة المكبرة بمصنع السماد العضوى بالجبل الغربي، تتم كل فنرة لرفع المرفوضات، والمخلفات التى لا تصلح سمادًا عضويًا، بالاشتراك مع معدات حى غرب، وحى الكوثر، ومعدات الوحدات القروية بجزيرة شندويل، وتونس، وعرابة أبو الدهب، وإدفا، وأولاد عزاز، وروافع القصير، والكوامل، والصلعا، وبلصفورة، وبندار الكرمانية، وأسفرت عن رفع حوالي122طن مخلفات، وان الحملة تستمر الى غدا الأحد ويتم نقلها الى المدفن الصحى بالجبل الغربى.

واوضح علاء بيومى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن المصنع ينتج بعد مرحلة الفرز ويتم استخراج مايقرب من 30 طنا من المفروزات الصلبة من البلاستيك، والكانز والكرتون ويتم بيعه لمصانع الأسمنت.