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محافظ سوهاج: تطوير وإعادة تأهيل 435 منزلًا للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة

السبت، 31 مارس 2018 02:24 م
محافظ سوهاج: تطوير وإعادة تأهيل 435 منزلًا للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة تأهيل منازل بسوهاج





سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، انه سيتم تطوير وإعادة تأهيل وتوصيل المرافق لـ 435 منزلًا للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة وبتمويل من جمعية مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعى بإعادة إعمار المنازل المتهالكة بها حيث يتم توصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياة للشرب وتوصيل الصرف الصحى للمنزل الواحد وتركيب أسقف.

وأوضح المحافظ، فى بيان أن ذلك يأتى فى اطار حرص الدولة على توفير المسكن اللائق الى المواطن المصرى طبقا لما جاء بالدستور من توفير مسكن حضارى وحياة كريمة للمواطنين ، وفى إطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن المشروع يهدف تم تعريش الأسقف بالخشب "عروق ـ ألواح ـ طبقة عازلة ـ طبقة أسمنتية"، وتركيب وصلات سباكة ومياه داخلية، وكذلك وصلات كهرباء داخلية، حيث ان المنزل الذى سيتم توصيل كهرباء وانارة يتكلف 13 ألف جنيه، والمنزل الذى سيتم توصيل كهرباء ومياة شرب وصرف يتكلف 23 ألف جنيه.

وأكد عبدالمنعم، على مسئولى التضامن الاجتماعى اختيار الحالات والأسر الأكثر احتياجا تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، ويتم ذلك بالتنسيق مع الادارات الهندسية بالوحدات المحلية وإشراف مديرية الإسكان.

 

 


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