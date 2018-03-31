محافظ القليوبية يناقش خطة الاستثمار ويوجه بصرف 50 مليون جنيه للربع الرابع







القليوبية - نيفين طه

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة معدلات الأداء للخطة الاستثمارية للمحافظة، التى وصلت نسبة التنفيذ بها لـ100% حتى الآن، وشدد على سرعة صرف الربع الرابع من الخطة باعتماد يصل لـ50 مليون جنيه.

وناقش "عشماوى" خلال الاجتماع الذى حضره مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير المكتب الفنى بالمحافظة، معدلات الأداء فى كل مجالس ومراكز مدن المحافظة بكل القطاعات: كالكهرباء، والطرق، والرصف، وتغطية الترع، وتحسين البيئة، ودعم منظومة القمامة، ودعم احتياجات الوحدات المحلية، وخدمات المرور، والحماية المدنية، إضافة لأوامر الإسناد المباشرة للأعمال القائمة بالمحافظة، والأعمال الخاصة بالربع الرابع من الخطة الاستثمارية، ودعم الخطة من خارج الميزانية، وتعظيم الموارد المتاحة لدى المحافظة.

كما استعرض محافظ القليوبية توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية لتأمين الشوارع والطرق المرورية والدواوين بكاميرات المراقبة، واستكمال تغطية ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية، وإنشاء سجل مدنى بقرية الأحراز بشبين القناطر، وإزالة مقلب القمامة الوسيط بشبرا الخيمة، وغيرها من المشروعات الخدمية.

وشدد اللواء محمود عشماوى على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، موجها المسؤولين بتحديد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بكل قطاع بالمحافظة، وضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ.