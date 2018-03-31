محافظ الدقهلية يكشف خطة الأجهزة التنفيذية لاستقبال أعياد الربيع







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن بدء جميع أجهزة المحافظة استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم"، موضحاً أنه تم تكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقة استعداداً لاستقبال شم النسيم.

وأشار المحافظ،فى بيان إلى أنه وجه لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية من الصحة، الطب البيطري، شرطة التموين، البيئة، المسطحات لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الإفراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والألبان والأسماك، بالإضافة إلى استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الأدوية والأمصال بها خاصة ما هو مخصص لحالات التسمم لا قدر الله.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يوجد تمركز لسيارات الإسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لأية طوارئ، قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدى للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهرى منعا للحوادث، استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع اية طوارئ.

وأكد الشعراوي، على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع انحاء المحافظة لاستقبال الرواد، مضيفاً الى قيام قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل الفورى مع اية اعطال تلبية للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من تلك الخدمات خلال أعياد الربيع.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف رئيس مدينة جمصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة فى أبهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الانقاذ على الشاطئ وتمركز الاسعاف علية للتجاوب الفورى مع الطوارئ، فضلا عن قيام ادارة المرور مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدى للمخالفين فوراً.