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محافظ الأقصر يتفقد أعمال إحلال وتجديد عدد من المنشآت الحيوية

السبت، 31 مارس 2018 04:23 م
محافظ الأقصر يتفقد أعمال إحلال وتجديد عدد من المنشآت الحيوية جانب من جولة محافظ الأقصر





الأقصر - أحمد مرعى
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تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، صباح اليوم السبت، بمرافقة مسئولى الإنشاءات والقيادات التنفيذية، عدد من المنشآت الحيوية الجارى بها أعمال إحلال وتجديد بمركز ومدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل بها وما تم تنفيذه.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من المنشأت بمنطقة العوامية بمركز ومدينة الأقصر، حيث بدأ بتفقد مقر السجل المدنى الجديد بجوار مجلس مدينة الأقصر، وشدد على ضرورة مراعاة الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، سواء من مقاعد الانتظار أو الممرات المخصصة للكراسى المتحركة، وكذلك تسهيل عمليات التنقل ما بين الأدوار .

يذكر أن مبنى السجل المدنى الجديد بمنطقة العوامية، يتضمن 3 أدوار تم تخصيص الدور الأول منها لتقديم كافة خدمات السجل المدنى لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ودورا يتضمن مركزا للمعلومات، ويضم الدور الأخير مكاتب للموظفين، ويهدف إنشاء مقر السجل المدنى الجديد لتخفيف الضغط عن مقر السجل المدنى الرئيسى، بمركز ومدينة الأقصر، لتسهيل تلقى المواطنين لخدمات السجل المدنى المختلفة  

كما تفقد محافظ الأقصر، مقر مبنى مديرية الإسكان الجديد المكون من أربعة طوابق.

 

 

 

 


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