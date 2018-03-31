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فيديو.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم مساعد شرطة لأمانته

السبت، 31 مارس 2018 06:51 م
فيديو.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم مساعد شرطة لأمانته مدير أمن كفر الشيخ يكرم مساعد شرطه لامانته





كفر الشيخ- محمد سليمان
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كرم اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، مساعد شرطة خليل فاروق من قوة قسم شرطة أول كفر الشيخ، لعثوره على عشرين ألف جنيه أثناء تواجده بمكان خدمته المعين لحراسة بنك، حيث بحث عن صاحبها لم يجده فتوجه لقسم أول لتسليمه المبلغ.

قال مدير الأمن، إن مساعد الشرطة ضرب مثلا للأمانة، وتكريمه تشجيعا للأمناء من رجال الشرطة والذين يبذلون جهودا فى سبيل أمن المواطن.


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