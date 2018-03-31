عمال غزل كفر الدوار يطالبون بإقالة مدير الشركة بسبب إلغاء الأجر الإضافى







البحيرة - ناصرجودة وجمال أبو الفضل

طالب المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار خلال تواجدهم داخل مقر المصانع، بإقالة الدكتور عادل أنور، مدير الشركة لاتهامهم له بسوء الإدارة وإلغاء الأجر الإضافى لعدد كبير من العمال خاصة بقطاع الأمن.

وحاول عدد من العمال احتجاز مدير الشركة داخل مكتبه، ومنعه من الخروج وسط حالة من الصخب الشديد.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية إلى مقر الشركة للحفاظ على آلية العمل داخل المصنع وعدم تأثير ذلك بتوقف ماكينة العمل، وتهدئة العمال، بعد الوعد ببحث مطالبهم، والنظر فى شكواهم.