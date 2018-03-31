طعن سائحين أوروبيين شمال غرب تونس والسلطات تنفى "علاقته بالإرهاب"السبت، 31 مارس 2018 05:22 م
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت تعرض سائحين أوروبيين شمال غرب البلاد للطعن بيد شخص "يعانى اضطرابات نفسية" كان ينوى سرقتهما.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان "تعرّض صبيحة اليوم بمنطقة رأس العين بمدينة الكاف "شمال غرب" سائحان أجنبيان يحملان جنسيّتين أوروبيّتين، لاعتداء بنيّة نشلهما حسب بعض شهود العيان".
ولم تحدد الداخلية جنسية السائحين موضحة أن الاعتداء تم "بواسطة سكّين نتج عنه إصابتهما بجروح سطحيّة"، لافتة إلى أن حالة السائحين "عاديّة ولا تنذر بالخطر".
وكان محافظ الكاف منور الورتانى قال فى تصريح للإذاعة الرسمية إن السائحين بريطانى وإسبانى، نافيا أن تكون هناك "علاقة "للحادث بالإرهاب".
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