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السبت، 31 مارس 2018 06:38 م
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صور.. كفر الشيخ تستعد لشم النسيم بزيادة المساحات الخضراء وحملات على الأسواق

السبت، 31 مارس 2018 06:03 م
صور.. كفر الشيخ تستعد لشم النسيم بزيادة المساحات الخضراء وحملات على الأسواق جانب من زيادة المساحات الخضراء





كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت محافظة كفر الشيخ رفع درجة الاستعدادات للاحتفال بعيد الربيع، ووجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة النباتات المزهرة، بجانب نظافة وتجميل جميع المنتزهات والحدائق بمراكز ومدن المحافظة.

 

قال المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن المحافظ أعلن رفع درجة استعداد جهاز النظافة والتجميل، والتعاون مع إدارة المنتزهات والمشاتل، لتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ، بزراعة النباتات المزهرة، بالرافد الدولى، وفى الميادين والحدائق والمنتزهات بكفر الشيخ.

 

وأضاف عبد الستار، لـ"اليوم السابع"، أن مديرية التموين والطب البيطرى والصحة سيشنان حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الأطعمة الغير صالحه للاستخدام الآدمى، حفاظًا على صحة المواطنين.

 

زيادة المساحات الخضراء بكفر الشيخ
زيادة المساحات الخضراء بكفر الشيخ

 

جانب من الاعمال الجارية لاستقبال عيد الربيع
جانب من الاعمال الجارية لاستقبال عيد الربيع

 

جانب من زيادة المساحات الخضراء
جانب من زيادة المساحات الخضراء

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