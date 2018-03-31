صحة الإسكندرية تكثف حملات مراقبة الأغذية استعداداً لأعياد شم النسيم







الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حملات للتفتيش المفاجئ، ومراقبه الأغذية، حيث تم المرور على سوق يوم الجمعة بمدينه برج العرب، وتم تحرير 16 محضر جنحه صحيه عبارة عن "5 محضر جنحه صحيه عدم حمل شهاده صحية، 97 لسنه 67، و9 محاضر رخصة متجول 33 لسنه 57 ، و2 محضر محظور 707 لسنه 68".

كما تم إعدام 55 كيلو أغذيه تالفة ومحظورة عبارة عن " 15 كيلو هارنج مدخن، و40 كيلو خضروات تالفه وغير صالحه لاستهلاك الآدمى.

ومن جانب آخر، تم التفتيش المفاجئ على عدد من الباعة الجائلين بمنطقة الجمرك، حيث تم المرور على 6 من بائعى الأسماك المملحة والمدخنة، بدائرة مطور الجمرك، وتم تحرير 18 محضر جنحة صحية، منهم 3 طبقا للقرار 97 لسنه 67، و3 محضر طبقا للقانون 33 لسنة 57 الخاص بالباعة الجائلين، و3 محضر طبقا للقرار 707 لسنه 68 أغذيه محظورة مع متجول، وتم إعدام وزن 48 كجم سمك رنجة مدخن محظورة التداول مع الباعة الجائلين.

وفى منطقة غرب، تم إعدام 32 كيلو رنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إعدام 50 كيلو أغذية فاسدة متنوعة.