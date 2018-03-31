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رئيس وزراء كوسوفو يأمر بفتح تحقيق فى ترحيل 6 أتراك من أنصار جولن

السبت، 31 مارس 2018 04:52 م
رئيس وزراء كوسوفو يأمر بفتح تحقيق فى ترحيل 6 أتراك من أنصار جولن رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناى





بريشتينا (أ ف ب)
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أمر رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناى السبت، بفتح تحقيق فى قيام الأجهزة الأمنية الخميس، بترحيل 6 معارضين مفترضين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى تركيا فى ظروف غامضة.

وقال هاراديناى للصحفيين بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومى "طالبت جميع المؤسسات المعنية بتحديد المسئوليات، والنظر فى احتمال حصول خرق للدستور واجراء تحقيق موسع فورا".

وخلال الجلسة أقال رئيس الوزراء رسميا وزير الداخلية فلامور سيفاى ورئيس جهاز الاستخبارات درايتون جاشى بسبب تورطهما فى القضية.

 


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