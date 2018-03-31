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السبت، 31 مارس 2018 05:48 ص
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رئيس البرلمان العربى يُدين قتل المتظاهرين العزل برصاص الاحتلال إسرائيل

السبت، 31 مارس 2018 05:10 ص
رئيس البرلمان العربى يُدين قتل المتظاهرين العزل برصاص الاحتلال إسرائيل عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية





أ ش أ
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أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، بشدة ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى من قمع وحشى تجاه المظاهرات التى انطلقت فى قطاع غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض؛ الأمر الذى أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأكد رئيس البرلمان العربى، أن هذه الجريمة الوحشية تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، ودعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس البرلمان العربى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى إدانة هذه الجريمة النكراء، والتدخل الفورى لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الجرائم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس البرلمان العربى إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى لا تزال مستمرة فى سياسة الغطرسة وتحدى المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقى بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، حيث تنتهك إسرائيل بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتمارس جرائمها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وجدد رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربى الكامل مع الشعب الفلسطيني، فى سبيل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واتخاذ الخطوات العملية التى تضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لاسيما مجلس الأمن الدولي، أمام مسؤولياته الحقيقية، للتصدى لهذه الجرائم الوحشية التى ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.

 


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رئيس البرلمان العربى

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إسرائيل




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