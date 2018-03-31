video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى يدعو فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

السبت، 31 مارس 2018 02:47 م
رئيس البرلمان العربى يدعو فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى





(أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر بيان أصدره البرلمان العربى اليوم السبت، أن ذلك جاء ذلك فى خطاب رسمى موجه للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سلمه رئيس البرلمان العربى خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشي، بمقر مجلس الشيوخ فى العاصمة الفرنسية "باريس".

وأكد رئيس البرلمان العربى - فى خطابه - أن الوقت قد حان لمساندة حق الشعب الفلسطينى فى التحرر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وفقاً لمبادرة السلام العربية والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا السلمي، جمهورية فرنسا وانطلاقاً من عُمق علاقات الصداقة المتينة التى تجمع الشعبين العربى والفرنسى للوقوف مع حق الشعب الفلسطينى المشروع، دفاعاً عن القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاءً لآخر صور الاحتلال العسكرى البغيض الذى يشهده العالم فى العصر الحديث.

وثمن رئيس البرلمان العربي، المواقف النبيلة والتاريخية لجمهورية فرنسا تجاه القضية الفلسطينية من خلال قرار البرلمان الفرنسى التاريخى الاعتراف الرمزى بدولة فلسطين فى العام 2014، والتصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بشأن مدينة القدس، الذى عكس موقف جمهورية فرنسا دعماً لعدالة القضية الفلسطينية .

وعبر رئيس البرلمان العربى عن تطلع البرلمان العربى لمواصلة الدور الكبير لجمهورية فرنسا لما لها من مكانة لدى الدول العربية، وما تمتلكه من ثقلٍ على المستوى الدولى دعماً لحق الشعب الفلسطينى المشروع، خاصة فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به القضية الفلسطينية وعملية السلام بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخير الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التى ما زالت تواصل احتلالها وجرائمها وتُصعد ممارساتها العنصرية بشكلٍ يومى ضد الشعب الفلسطينى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العربى يُدين قتل المتظاهرين العزل برصاص الاحتلال إسرائيل

البرلمان العربى

فرنسا

فلسطين

الحكومه الفرنسيه

القدس

اخبار العرب




لا تفوتك
الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

سعدالدين إبراهيم: أنا حر أقابل إسرائيليين أو إخوان ولو دعونى تانى مش هتأخر

سعدالدين إبراهيم: أنا حر أقابل إسرائيليين أو إخوان ولو دعونى تانى مش هتأخر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة