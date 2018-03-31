video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى يدعو فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس

السبت، 31 مارس 2018 03:35 م
رئيس البرلمان العربى يدعو فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس رئيس البرلمان العربي





كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

عقد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى اجتماعا مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشى بمقر مجلس الشيوخ الفرنسى فى مدينة باريس. وسلم رئيس البرلمان العربى خلال الاجتماع خطابا رسميا موجه للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، طالب فيه الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس الشرقية‪.

 

 

وأكد رئيس البرلمان العربى - فى خطابه - أن الوقت قد حان لمساندة حق الشعب الفلسطينى فى التحرر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وفقا لمبادرة السلام العربية والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، داعيا جمهورية فرنسا وإنطلاقا من عُمق علاقات الصداقة المتينة التى تجمع الشعبين العربى والفرنسى للوقوف مع حق الشعب الفلسطينى المشروع، دفاعا عن القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وانهاءا لآخر صور الاحتلال العسكرى البغيض الذى يشهده العالم فى العصر الحديث‪.

 

 

وثمن رئيس البرلمان العربى المواقف النبيلة والتاريخية لجمهورية فرنسا تجاه القضية الفلسطينية من خلال قرار البرلمان الفرنسى التاريخى الإعتراف الرمزى بدولة فلسطين فى العام 2014م، والتصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م بشأن مدينة القدس، الذى عكس موقف جمهورية فرنسا دعما لعدالة القضية الفلسطينية‪ .

 

وعبر رئيس البرلمان العربى عن تطلع البرلمان العربى لمواصلة الدور الكبير لجمهورية فرنسا لما لها من مكانة لدى الدول العربية، وما تمتلكه من ثقلٍ على المستوى الدولى دعما لحق الشعب الفلسطينى المشروع، خاصة فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به القضية الفلسطينية وعملية السلام بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخير الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التى مازالت تواصل احتلالها وجرائمها وتُصعد ممارساتها العنصرية بشكلٍ يومى ضد الشعب الفلسطيني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا..بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية تعلن بيانها التمهيدى

بعثة البرلمان العربى لمتابعة الانتخابات الرئاسية تشيد بحسن سير عملية التصويت.. رئيس البعثة: دخلنا جميع اللجان دون قيود.. والشفافية كانت عنوان هذه المرحلة.. ويؤكد: عملية الاقتراع الأفضل على الإطلاق

البرلمان العربى

فلسطين

القدس

فرنسا

الرئيس الفرنسى




لا تفوتك
الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة