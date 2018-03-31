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ذعر بين أهالى ترعة البطحة بالمنوفية بسبب ظهور أفعى

السبت، 31 مارس 2018 11:24 ص
ذعر بين أهالى ترعة البطحة بالمنوفية بسبب ظهور أفعى أفعى - أرشيفية





المنوفية - محمد فتحى
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حالة من الذعر والخوف تخيم على أهالى ترعة البطحة أمام شركة الدخان التابعة لمدينة منوف بمحافظة المنوفية، عقب ظهور أفعى يبلغ طولها أكثر من 4 أمتار على الطريق واختفائها.

ويقول معوض الشامى من أهالى المنطقة، إن بعض أهالى المنطقة شاهدوا الأفعى على الطريق، الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر بينهم، حيث امتنع الأطفال عن الذهاب إلى المدارس خوفا من الآفعى، وتم تحرير محضر رقم 849 إدارى قسم منوف.

وتم إبلاغ المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف، وأكد أنه سوف يتم إبلاغ مديرية الطب لكى يتم التعامل مع هذا البلاغ.

 


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