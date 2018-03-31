ثلاثة عروض تقدمها نوادى المسرح فى فرع ثقافة أسوان







أسوان – صلاح المسن

شهد فرع ثقافة أسوان، ثلاثة عروض مسرحية بحضور لجنة التحكيم وهى "الناقد محمود حامد والمخرج المسرحى محمد الزينى والناقد عمر توفيق"، وأقيمت بعد العروض ندوات لمناقشة العروض مكونة من "الشاعر والمؤلف المسرحى أشرف عتريس والناقد رامز عماد والناقدة رنا أبو العلا، وذلك فى إطار الموسم المسرحى.

حيث تم تقديم العرض الأول لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو وهو العرض المسرحى "البئر يبتلع النهر"، وكما تم تقديم العرض الثانى بعنوان "المسرحية" عن مسرحية "الكلمات المتقاطعة" للكاتب والمخرج نجيب سرور، إعداد كتابة محمد علاء الدين، سينوغرافيا أحمد محمود السودانى، وتصميم وتنفيذ إضاءة إيهاب زكريا، وإعداد موسيقى باسم محمد، وتنفيذ ديكور خالد محمد، وإخراج أحمد كمال عبد الصبور، تمثيل فرقة قصر ثقافة أسوان. وتناول العرض الثالث "ثورة الأقنعة" تأليف أحمد حسن البنا، ديكور وإضاءة باسم محمد عيد، وإعداد موسيقى محمد خيرى، واستعراضات وإخراج محمد عبد المنعم.