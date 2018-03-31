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ثقافة الإسكندرية تكرم الفنانين الراحلين فى يوم الوفاء بمهرجان نوادى المسرح

السبت، 31 مارس 2018 10:51 ص
ثقافة الإسكندرية تكرم الفنانين الراحلين فى يوم الوفاء بمهرجان نوادى المسرح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة





الإسكندرية- هناء أبو العز
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تنطلق فى السابعة من مساء اليوم السبت،أولى فعاليات المهرجان الإقليمي لفرق نوادى المسرح فى دورته 28 على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.

وقال  شريف عباس مدير الشئون الفنية بالفرع،فى بيان له اليوم إن المهرجان  يستمر حتى 10 أبريل ويتنافس به 20 عرضا مسرحيا بحضور لجنة تحكيم مكونة الدكتور عبد الناصر الجميل ،والدكتور لمياء أنور، و أحمد هاشم.

ويقدم الندوات التي تعقب العروض كل من الدكتور سيد إمام وعز بدوي و يديرها محمد صابر.

وأضاف أن اليوم الأول يتضمن عرضين مسرحيين هما  ماريوقيد لقصر ثقافة مصطفى كامل تأليف وإخراج محمد شعبان، والأوضة لقصر ثقافة برج العرب تأليف إيهاب يونس وإخراج هشام أحمد.       

وأشار عباس إلى أن حفل افتتاح المهرجان يطلق عليه هذا العام اسم يوم الوفاء تكريما للفنانين الراحلين الذين أثروا الحركة الفنية،حيث أنه من المقرر أن يتم تكريم اسم كل من الفنان عمرو المحمدي، المخرج سامح فتحي،و الفنان مدحت بسيونى .

 


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