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تعليم الأقصر : انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 23 أبريل المقبل

السبت، 31 مارس 2018 01:25 م
تعليم الأقصر : انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 23 أبريل المقبل طه بخيت وكيل تعليم الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن بدء المديرية فى الإستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017/ 2018، حيث أنه من المقرر أن تبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 /2018 اعتبارا من 23 من إبريل المقبل لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوى العام والثانوى الفنى تباعا.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر فى بيان أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى ستكون فى الفترة من يوم 5 مايو المقبل وحتى يوم 10 من نفس الشهر، وجاءت تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم لمديرى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة وموجهى عموم المواد الدراسية والمختصين بشئون الإمتحانات على الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية الواردة من وزارة التربية والتعليم ، ووضع الاسئلة فيما تم تدريسه خلال الفصل الدراسى الثانى من العام، مؤكدا على البعد عن الاسئلة التى تحمل طابع سياسى او دينى مع ضرورة تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وتشكيل لجان متابعة للمرور على اللجان، وكذلك جاءت تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم لموجهى المواد الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية حتى بدء الإمتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بمديرية التربية والتعليم اليوم السبت بحضور مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية وقيادات المديرية والمختصين بشئون الإمتحانات استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 / 2018.

 

 

 

 


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