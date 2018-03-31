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تحرير 700 مخالفة مرورية بالطريق الزراعى والطرق العامة بالقليوبية

السبت، 31 مارس 2018 11:59 ص
تحرير 700 مخالفة مرورية بالطريق الزراعى والطرق العامة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مرورية مكبرة، لضبط المخالفات المرورية على الطريق الزراعى والطرق العامة والفرعية، وأسفرت الحملة عن تحرير 700 مخالفة مرورية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد بتحرير 700 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، منها تحرير 98 مخالفة انتظار خاطئ، وتحصيل 8850 جنيه، وسحب 76 دراجة نارية، وحجز دراجة فى حملة مرورية بالطريق الزراعى والطرق العامة والفرعية، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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