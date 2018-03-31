اندلاع حريق بموقع إنشاءات فى العين السخنة بعد اصطدام لودر بخط غاز

اندلاع حريق بموقع إنشاءات فى العين السخنة بعد اصطدام لودر بخط غازالسبت، 31 مارس 2018 11:05 ص
حريق خط الغاز
السويس- سيد نون
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نشب حريق داخل موقع للإنشاءات الجديدة بالعين السخنة بالسويس، بسبب اصطدام لودر بأحد خطوط الغاز، انتقلت سيارات الدفاع المدنى إلى موقع الحريق.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بنشوب حريق داخل أحد مواقع العمل والإنشاءات داخل العين السخنة.
وقال مصدر أمني، أن الحريق نشب بسبب اصطدام لودر مع أحد خطوط الغاز، وجارى السيطرة عليه، لافتا إلى عدم وجود خطورة على العاملين فى مواقع العمل.
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