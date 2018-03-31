المنظمة الدولية للهجرة تعيد 166 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم من ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة تعيد 166 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم من ليبياالسبت، 31 مارس 2018 11:21 م
لاجئين - أرشيفية
وكالات
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم إجلاء نحو 166 مهاجرًا إلى وطنهم فى نيجيريا، ضمن برنامج المنظمة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد وثقت وجود أكثر من 432 ألف مهاجر فى ليبيا، معظمهم فى طرابلس ومصراتة والمرقب، فى حين يقدر عدد المهاجرين الكلى للمهاجرين فى ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.
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