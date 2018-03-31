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الكويت توقع بروتوكول تعاون مع مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة

السبت، 31 مارس 2018 01:22 م
الكويت توقع بروتوكول تعاون مع مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة رئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة مشيرة أبو غالى





أ ش أ
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وقعت جمعية العلاقات العامة الكويتية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة الذى يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقالت رئيسة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالى -  فى تصريح عقب التوقيع - إن البروتوكول يهدف إلى تنمية الشباب وإكسابهم المزيد من المهارات التى تؤهلهم للريادة وقيادة المشاريع، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية لتنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين، تدفع فى اتجاه تطوير الشباب العربى، وتطوير مهنة العلاقات العامة عبر وسائل الاتصال والإعلام المباشر وغير المباشر.

وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى غرس القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وخلق الوحدة والترابط بين الشباب العربى، ومحاربة التطرف الفكرى وتوحيد صفوفهم من خلال أعمال عربية مشتركة، بالإضافة إلى تدريبهم على وسائل التطور التكنولوجى والثقافات الحديثة، ومن جانبه، أعرب رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله، عن سعادته بهذا التعاون، الذى من شأنه أن يجمع أفكار وطموحات الشباب العربى، ويبلورها فى مشروعات ونشاطات وفعاليات، تصب فى اتجاه تطوير مهنة العلاقات العامة وصقل خبرات الشباب الكويتيين.

ولفت إلى أهمية هذه الاتفاقية، التى تدفع نحو تعزيز التعاون الثنائى بين الطرفين، فى مجال التدريب والأنشطة المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية فى الوطن العربى، مؤكدا حرص جمعية العلاقات العامة على توقيع بروتوكولات تعاون، تعزز العمل العربى المشترك، مشيدا بدور مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة فى وضع برامج متكاملة لتنمية الشباب العربى وتأهيلهم لقيادة المستقبل، وأضاف أن الاتفاق يجعل الجمعية ممثلا لمجلس الشباب العربى فى الكويت، ما يتيح فرصة كبيرة للشباب الكويتيين للاشتراك فى البرامج الهادفة التى يضعها المجلس على مدار العام.


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