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السبت، 31 مارس 2018 07:56 م
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"القمر الأزرق" يظهر فى سماء الكويت

السبت، 31 مارس 2018 07:45 م
"القمر الأزرق" يظهر فى سماء الكويت القمر العملاق





(أ ش أ)
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شهدت سماء الكويت مساء اليوم السبت، ظاهرة "القمر الأزرق"، وهى المعروفة علميا باكتمال القمر إلى مرحلة البدر مرتين فى شهر واحد، فى ظاهرة علمية تحدث بالمتوسط كل 30 شهرا.

وحرص العديد من الكويتيين على متابعة ظاهرة "القمر الأزرق"، فيما قام العديد منهم بالتقاط صورا فوتغرافية له.

تجدر الإشارة إلى أن القمر اليوم وصل إلى مرحلة البدر المكتمل بحلول الساعة (12:36 ظهرا بتوقيت جرينتش)، وهو أول قمر بدر فى فصل الربيع، وثانى قمر بدر يحدث فى شهر شمسى واحد ، لذلك يلقب بالقمر الأزرق؛ حيث أنه من المعروف أن معظم الأشهر فى التقويم الشمسى ، لكن خلال شهر مارس هناك اثنين فى 1 و 31 مارس.

وبحسب التسمية العامة، فإن القمر البدر الثانى يطلق عليه (القمر الأزرق)، وهى مجرد تسمية فقط، فالقمر لن يتحول إلى اللون الأزرق، بل سيبقى لونه الرمادى المعتاد الذى يشاهد فى كل شهر، أما ظاهرة "القمر الأزرق"، فتحدث فى المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونصف، عندما يقع القمر فى مرحلة البدر فى غضون الساعات الأولى من الشهر.

 


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