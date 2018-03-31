video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على مقبرة جماعية لعناصر داعش غربى الموصل بالعراق

السبت، 31 مارس 2018 01:30 م
العثور على مقبرة جماعية لعناصر داعش غربى الموصل بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت، على مقبرة جماعية تضم رفات عناصر من داعش بينهم قياديون غربى الموصل .

وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء  " إن القوات الأمنية عثرت على المقبرة تضم رفات 60 من عناصر داعش من جنسيات مختلفة جرت تصفيتهم من قبل التنظيم بعد هروبهم من معارك التحرير مع القوات العراقية " .

من ناحية أخرى، أكدت قيادة عمليات بغداد على عثور القوات الأمنية على مخلفات حربية وألقت القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية فى بغداد.

وأشارت قيادة العمليات إلى أن "القوات الأمنية نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة العرسان جنوبى بغداد نتج عنه العثور على قاذفة RBG7 من مخلفات عناصر داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: صد أكبر هجوم لـ "داعش" على أصغر القرى المحررة بديالى

العراق: رفات مقبرة ضفاف نهر ديالى تعود لعناصر أمن فقدوا بعد عام 2014

داعش

العراق

مقبره جماعيه

الجيش العراقى

القوات العراقيه

اخبار العرب




لا تفوتك
"الزراعة": توريد 700 طن سمك لمنافذ التموين بأسعار مخفضة ومستمرون فى الضخ

"الزراعة": توريد 700 طن سمك لمنافذ التموين بأسعار مخفضة ومستمرون فى الضخ

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والعظمى بالقاهرة تسجل 24 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم.. والعظمى بالقاهرة تسجل 24 درجة

"لقاء الأعداء".. مقابلة ترامب وكيم المرتقبة ليست الأولى.. نيكسون ذهب إلى الصين الشيوعية والتقى مع ماو تسى تونج.. ريجان قابل أخر رؤساء السوفييت جورباتشوف.. والسادات ذهب للإسرائيليين فى عقر دارهم

"لقاء الأعداء".. مقابلة ترامب وكيم المرتقبة ليست الأولى.. نيكسون ذهب إلى الصين الشيوعية والتقى مع ماو تسى تونج.. ريجان قابل أخر رؤساء السوفييت جورباتشوف.. والسادات ذهب للإسرائيليين فى عقر دارهم

"البديل" صداع فى رأس هيكتور كوبر قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. البحث عن خليفة محمد صلاح وعبدالشافى والسعيد قبل المونديال.. المهاجم أزمة مستمرة بعد تواضع مستوى كوكا.. ومراقبة الغزال فى فنلندا

"البديل" صداع فى رأس هيكتور كوبر قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. البحث عن خليفة محمد صلاح وعبدالشافى والسعيد قبل المونديال.. المهاجم أزمة مستمرة بعد تواضع مستوى كوكا.. ومراقبة الغزال فى فنلندا

العناية بالاظافر مش بس باديكير.. 4 فيتامينات لزيادة طولها وتقويتها

العناية بالاظافر مش بس باديكير.. 4 فيتامينات لزيادة طولها وتقويتها

رامى صبرى يخطر جهاز إنبى برحيله بعد أزمة الإنتاج

رامى صبرى يخطر جهاز إنبى برحيله بعد أزمة الإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة