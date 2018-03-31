العثور على مقبرة جماعية لعناصر داعش غربى الموصل بالعراق

العثور على مقبرة جماعية لعناصر داعش غربى الموصل بالعراقالسبت، 31 مارس 2018 01:30 م
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت، على مقبرة جماعية تضم رفات عناصر من داعش بينهم قياديون غربى الموصل .
وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء " إن القوات الأمنية عثرت على المقبرة تضم رفات 60 من عناصر داعش من جنسيات مختلفة جرت تصفيتهم من قبل التنظيم بعد هروبهم من معارك التحرير مع القوات العراقية " .
من ناحية أخرى، أكدت قيادة عمليات بغداد على عثور القوات الأمنية على مخلفات حربية وألقت القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية فى بغداد.
وأشارت قيادة العمليات إلى أن "القوات الأمنية نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة العرسان جنوبى بغداد نتج عنه العثور على قاذفة RBG7 من مخلفات عناصر داعش الإرهابية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.
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