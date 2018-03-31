السعودية: لا صحة لما تردد حول زيارة ولى العهد إلى العراق

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أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أنه لا صحة لما تردد عن زيارة صاحب السمو، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد إلى العراق.



ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن هذا المصدر، اشادته بالعلاقات الثنائية بين السعودية والعراق والتطورات الإيجابية التى تشهدها مؤخرًا فى المجالات كافة.