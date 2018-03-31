الجيش السورى يعلن خلو جنوب الغوطة الشرقية من الفصائل المعارضة







أ ف ب

خرجت السبت، الدفعة الأخيرة من المقاتلين والمدنيين من جنوب الغوطة الشرقية بموجب اتفاق إجلاء مع روسيا، ليعلن الاعلام الرسمى السورى أن المنطقة باتت "خالية" من الفصائل المعارضة.

وأوردت وكالة سانا "إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات جوبر وزملكا وعين ترما فى الغوطة الشرقية إلى إدلب"، لتعلن إثر ذلك هذه البلدات "خالية من الإرهاب" فيما لا يزال مصير دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة، معلقاً فى انتظار نتائج المفاوضات مع روسيا.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره لندن، خروج القافلة الأولى من الدفعة السابعة للمغادرين من الغوطة الشرقية قرب دمشق متجهة إلى شمال سوريا.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت، أن القافلة الأولى من الدفعة السابعة تضم خمسين حافلة على متنها 2500 شخص، وأن القافلة الثانية وعلى متنها نفس العدد من المغادرين تنتظر الخروج من الغوطة الشرقية.

وأشار إلى أن المفاوضات لاتزال تجرى بين فصيل "جيش الاسلام" والمفاوضين الروس للتوصل إلى اتفاق نهائى حول خروجه من منطقة دوما بالغوطة الشرقية.