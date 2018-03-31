"الجارديان": جهود محمد بن سلمان لتغيير صورة الرياض نجحت فى أمريكا







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن زيارة ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تستغرق 3 أسابيع، حققت نتائج إيجابية وأهمها إعادة تشكيل صورة الرياض أمام العالم.

وأضافت، أن جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان، شمل مسئولين فى العاصمة الأمريكية واشنطن وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما تتضمن لقاءات مع أباطرة الإعلام مثل روبرت مردوخ وأبرز رجال الأعمال بل ومشاهير مثل أوبرا ونفرى وتيم كوك.

وأوضحت "الجارديان" أن ولى العهد السعودى يسعى إلى زيادة الاهتمام بالاستثمار السياسى والاقتصادى فى الرياض.