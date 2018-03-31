الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار يفتتح احتفالية الوزارة بذوى القدرات الخاصة







الإسكندرية - هناء أبو العز

افتتح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام المجلس الأعلى للآثار، احتفالية وزارة الآثار لذوى القدرات الخاصة، بمتحف الفنون الجميلة، تنفيذًا لدعوة رئيس الجمهورية باعتبار 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة.

وشاركت فرقة فنون الإعاقة التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، بتقديم مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها أنا مش متخلف، رسالة، نكون مع بعض، زهرة المدائن، الشهيد، افتحوا يا حمام، وعرض الصعيدي.

جدير بالذكر أن فرقة فنون الإعاقة تم تكوينها 2013، تتألف من 40 عضوا تتنوع إعاقتهم ما بين الذهنية والسمعية، تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2015 وتم تخصيص قصر ثقافة الشاطبى لإقامة البروفات.

شاركت الفرقة بمهرجان متحدى الإعاقة بالمدينة الشبابية بأبى قير 2016، حصلت على المركز الأول بمهرجان الأقصر الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل والذى أقيم بمحافظة الأقصر فى الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2015، مهرجان فى حب الإسكندرية الذى أقيم بمكتبة الإسكندرية 2017 وأخيرا شاركت فى حفل ختام معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى أقيم هذا العام، هذا إلى جانب العروض الفنية المختلفة التى تقدمها الفرقة بالمراكز الثقافية المختلفة داخل وخارج الإسكندرية.